Рособрнадзору предложили изменить правила проведения ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/eea639bc-015e-11eb-a9a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Участники экзаменов, их учителя и родители по итогам кампании ЕГЭ 2020 года обратились в Рособрнадзор с предложениями по изменению правил сдачи единого госэкзамена. Ведомство, отмечает его пресс-служба, уже завершило сбор и анализ поступивших обращений.

Предложения были направлены до 1 сентября. Подобный сбор заявлений, в которых предлагаются различные варианты по усовершенствованию экзаменационной кампании, проводится каждый год.

Среди писем были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минобрнауки РФ утвердило новые правила приёма на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 учебного года.

В частности, высшим учебным заведениям разрешается проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям, закрепляется возможность подачи документов в вуз в электронной форме и упрощается процедура зачисления.