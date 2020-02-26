Обществознание стало самым популярным предметом на выбор среди выпускников российских школ в 2020 году в рамках единого государственного экзамена. На этом варианте остановились 375 тысяч человек, или 48% от общего числа.
Как
Согласно данным Рособрнадзора, обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2020 году предстоит сдать около 736 тысячам школьников.
Как ранее сообщал NEWS.ru, группа депутатов Госдумы РФ разработала законопроект о новых условиях доступа к итоговым экзаменам. Документ предусматривает зачёт за собеседование по русскому языку в качестве условия допуска к ОГЭ для девятиклассников, а также зачёт за сочинение или изложение для выпускников 11-го класса в качестве допуска к ЕГЭ.
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