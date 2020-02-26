https://static.news.ru/photo/c68bedc8-5894-11ea-b71f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Обществознание стало самым популярным предметом на выбор среди выпускников российских школ в 2020 году в рамках единого государственного экзамена. На этом варианте остановились 375 тысяч человек, или 48% от общего числа.

Как передаёт ТАСС, рейтинг популярности предметов на выбор для сдачи ЕГЭ, составленный Рособрнадзором, озвучил временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев. Второе место заняла физика — её выбрали 167 тысяч человек (21%), третье — биология, на которую зарегистрировались 158 тысяч человек (19,8%). Далее расположились история (132 тысячи человек), информатика (108 тысяч), химия (107 тысяч), литература (65 тысяч) и география (23 тысячи).

Согласно данным Рособрнадзора, обязательный ЕГЭ по русскому языку в 2020 году предстоит сдать около 736 тысячам школьников.

Как ранее сообщал NEWS.ru, группа депутатов Госдумы РФ разработала законопроект о новых условиях доступа к итоговым экзаменам. Документ предусматривает зачёт за собеседование по русскому языку в качестве условия допуска к ОГЭ для девятиклассников, а также зачёт за сочинение или изложение для выпускников 11-го класса в качестве допуска к ЕГЭ.