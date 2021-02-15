Рособрнадзор рассказал, при каких условиях изменится ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/03174730-a39d-11ea-89b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Запросы общества определяют формат единого государственного экзамена (ЕГЭ). Поэтому его трансформация возможна при изменении внешних требований. Однако понемногу ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается каждый год.

Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов, — выразил своё мнение начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игорь Круглинский.

Чиновник отметил, что в 2021 году экзамен по информатике впервые будет проведён на компьютерах. Его слова цитирует ТАСС.

Круглинский заметил, что ЕГЭ даёт всем школьникам равные условия благодаря одинаковым заданиям. Они, в свою очередь, формируются, исходя из федеральных государственных образовательных стандартов, требований высших учебных заведений к абитуриентам и требований к достоверности результатов. Это уже не примитивные тесты, за годы существования экзамен претерпел ряд изменений, уверяет Рособрнадзор.

ЕГЭ провели в России в первый раз в 2008 году, на следующий год он стал обязательным для всех выпускников школ. Сегодня экзамен является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Каждый год его сдаёт более 700 тысяч учащихся.

Как писал NEWS.ru, единый государственный экзамен для школьников пройдёт в июне 2021 года, как и было запланировано ранее. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.