Рособрнадзор раскрыл, как новая модель высшего образования повлияет на ЕГЭ Рособрнадзор: новая модель высшего образования не предполагает изменений в ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новая модель высшего образования в России не изменит формат и содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщил глава Рособрандзора Анзор Музаев. По его словам, которые приводит ТАСС, существующий формат полностью устраивает высшие учебные заведения.

Нам нет необходимости что-то менять, или реформировать, или отказываться от ЕГЭ. Все равно нужно для той, новой модели высшего образования, для университетов организовать конкурс, по итогам которого они отберут лучших из лучших. Сейчас экзамен самодостаточен. Те шкалы, которые есть, то содержание, которое есть, абсолютно удовлетворяют высшие учебные заведения, — сказал он.

Как пояснил Музаев, Болонская система и ЕГЭ никак не зависят друг от друга, несмотря на то что они появились в одно время. По его словам, новая модель высшего образования поменяет подходы к нему, но не повлияет не школьные экзамены.

Новая модель высшего образования в РФ заработает во всех вузах с 1 сентября 2025 года. В мае президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое, специализированное и профессиональное высшее образование.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил разрешить военным с инвалидностью поступать в профильные вузы. С соответствующей инициативой политик уже обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу. По его словам, многие граждане не теряют способности воевать даже после тяжелых ранений.