https://static.news.ru/photo/09110912-c9fc-11e9-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look

Представитель Рособрнадзора в ходе педагогического совещания, прошедшего в Екатеринбурге, предложил учителям чаще ставить школьникам плохие оценки.

По мнению чиновника, большое число отличников и хорошистов подозрительно, а отказ от плохих оценок плохо сказывается на качестве полученных знаний. В ведомстве, впрочем, подчеркнули, что это только личная позиция чиновника, передаёт портал URA .

Как писал News.ru ранее, почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Такие данные получены по результатам анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР).