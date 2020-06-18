Рособрнадзор: пересдачи ЕГЭ ради лучшего результата не будет

https://static.news.ru/photo/d20c8676-b145-11ea-bfc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Возможность пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для тех, кто захочет улучшить свой результат, в 2020 году не предусмотрена. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

В этом году пересдач, [чтобы улучшить результат], не планируется, — цитирует его ТАСС.

Музаев пояснил, что резервные дни предусмотрены только для тех, кто не явился на экзамен или не смог его завершить по уважительным причинам. Например, из-за состояния здоровья.

Чиновник также предположил, что ситуация с пандемией и дистанционное обучение не должны негативно отразиться на результатах ЕГЭ. Он отметил, что в нынешнего году у выпускников было больше времени на подготовку к экзамену.

Дополнительный месяц получен выпускниками этого года к нормальной подготовке к экзамену. Это тоже некий бонус, — сказал Музаев.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса. Как писал NEWS.ru, согласно утверждённому Минпросвещения расписанию, пробный ЕГЭ состоится 29 и 30 июня, а основной этап стартует с 3 июля. В качестве резервных дней предусмотрены 24 и 25 июля.