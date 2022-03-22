Рособрнадзор перенёс проведение всероссийских проверочных работ на осень
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
19:18, 22 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Рособрнадзор из-за рисков распространения коронавируса решил перенести проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно их информации, проверочные работы теперь планируют провести с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание составят до 5 сентября этого года.
Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года, — говорится в заявлении.
Минздрав России ранее не исключил возможности новой волны COVID-19 весной этого года на фоне ухудшающейся эпидситуации в Китае и некоторых европейских странах, поэтому Рособрнадзор решил последовать рекомендациям и снизить число контактов.
При этом те школы, которые уже провели ВПР, не будут организовывать их повторно.
Ранее источники в Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре сообщили, что основной и единый государственные экзамены в школах России пройдут вовремя, несмотря на незначительную нехватку бумаги в некоторых российских регионах.
В сентябре прошлого года председатель комиссии «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелёва внесла предложение о приостановке проведения всероссийских проверочных работ. По её словам, это решение могло бы снизить давление как на учителей, так и на школьников.