Рособрнадзор перенёс проведение всероссийских проверочных работ на осень

Рособрнадзор из-за рисков распространения коронавируса решил перенести проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно их информации, проверочные работы теперь планируют провести с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание составят до 5 сентября этого года.

Рособрнадзором по согласованию с правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года, — говорится в заявлении.

Минздрав России ранее не исключил возможности новой волны COVID-19 весной этого года на фоне ухудшающейся эпидситуации в Китае и некоторых европейских странах, поэтому Рособрнадзор решил последовать рекомендациям и снизить число контактов.

При этом те школы, которые уже провели ВПР, не будут организовывать их повторно.

Ранее источники в Минпросвещения РФ и Рособрнадзоре сообщили, что основной и единый государственные экзамены в школах России пройдут вовремя, несмотря на незначительную нехватку бумаги в некоторых российских регионах.