Рособрнадзор ответил на претензии выпускников к ЕГЭ по химии

Обсуждать и анализировать формулировки и уровень сложности ЕГЭ по химии можно только после получения результатов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что необходимо знать, как реально сдали экзамен выпускники.
После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведён содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года, — говорится в сообщении.
При этом в Рособрнадзоре считают, что сложность заданий была адекватной, соответствовали школьной программе, а сами примеры не должны были стать неожиданностью для сдающих.
Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты, — заявили в ведомстве.
Там также пояснили, что для преодоления установленного минимального порога баллов на ЕГЭ по химии и даже для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, решать задания высокого уровня сложности не обязательно. Все такие примеры, уточнили Рособрнадзоре, разработаны «исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня» и рассчитаны на выпускников, которые изучали предмет на профильном уровне.
В ведомстве добавили, что участники ЕГЭ могли заранее просмотреть документы, которые определяют структуру и содержание КИМ, размещённые на сайте ФИПИ. Все задания строго соответствуют этим документам,
Ранее NEWS.ru писал, что россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии. Многие учителя и родители школьников уверены, что в этом году дали слишком сложные задания.
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