Рособрнадзор ответил на претензии выпускников к ЕГЭ по химии

https://static.news.ru/photo/33f0588c-c824-11ea-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Обсуждать и анализировать формулировки и уровень сложности ЕГЭ по химии можно только после получения результатов, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо знать, как реально сдали экзамен выпускники.

После получения результатов ЕГЭ и статистических данных о выполнении участниками экзамена всех заданий КИМ будет проведён содержательный анализ выполнения экзаменационных работ участниками ЕГЭ 2020 года, — говорится в сообщении.

При этом в Рособрнадзоре считают, что сложность заданий была адекватной, соответствовали школьной программе, а сами примеры не должны были стать неожиданностью для сдающих.

Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты, — заявили в ведомстве.

Там также пояснили, что для преодоления установленного минимального порога баллов на ЕГЭ по химии и даже для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, решать задания высокого уровня сложности не обязательно. Все такие примеры, уточнили Рособрнадзоре, разработаны «исключительно на материале школьного курса химии соответствующего уровня» и рассчитаны на выпускников, которые изучали предмет на профильном уровне.

В ведомстве добавили, что участники ЕГЭ могли заранее просмотреть документы, которые определяют структуру и содержание КИМ, размещённые на сайте ФИПИ. Все задания строго соответствуют этим документам, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии. Многие учителя и родители школьников уверены, что в этом году дали слишком сложные задания.