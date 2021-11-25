Рособрнадзор ответил на предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ

Рособрнадзор всегда открыт для любых предложений по единому государственному экзамену (ЕГЭ), заявил ТАСС глава ведомства Анзор Музаев. По его словам, предложение председателя СК Александра Бастрыкина об отмене ЕГЭ также готовы обсудить, однако конкретные идеи от него пока не поступали.

Мы всегда открыты для любых предложений, у нас в течение года всегда много экспертных площадок, если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы, — сказал Музаев.

Комментируя критику Бастрыкина в отношении ЕГЭ, он подчеркнул, что в его заявлении конкретных предложений нет, если они поступят, то профильные ведомства готовы внимательно их рассмотреть.

В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чём это заключается, мы готовы рассматривать, — добавил он.

Музаев напомнил, что ранее поступило предложение по улучшению экзаменов, в результате чего появилось устное испытание по иностранному языку, а информатика теперь будет сдаваться на компьютерах.

Глава Рособрнадзора считает, что ЕГЭ в том формате, в котором он сейчас проводится, сыграл очень серьёзную профилактическую роль в решении разных коррупционных проблем.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ является пыткой для учащихся, его необходимо отменить и вернуть советскую систему образования. Он также предложил отказаться от степеней высшего образования.

Глава СКР высоко оценил советскую образовательную систему, включающую обучение в школе, техникуме и вузе. Он предложил восстановить престиж труда профессоров и возродить аспирантуру в лучших советских традициях. Бастрыкин также критически высказался об учебниках истории и виртуализации образования. По его мнению, контакт преподавателя и студентов теряется.