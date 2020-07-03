Рособрнадзор отчитался о нарушениях на старте основной волны ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/3709c206-bd25-11ea-962f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Существенных сбоев с начала единого государственного экзамена (ЕГЭ) 3 июля 2020 года не зарегистрировано, рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, испытания проходят «достаточно спокойно».

Глубокой ночью он (ЕГЭ. — NEWS.ru) у нас стартовал, мы отслеживаем ситуацию. Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно проходят экзамены, — цитирует чиновника ТАСС.

Основная волна сдачи ЕГЭ началась 3 июля 2020 года. Она продлится по 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа. Испытания этом году сдадут только выпускники, планирующие поступить в вузы. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались около 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный ЕГЭ.

В 2020 году выпускные экзамены в школах были перенесены из-за эпидемии коронавируса. При этом правительство разрешило выдавать аттестаты о среднем полном образовании без сдачи обязательных предметов на ЕГЭ. Экзамен остался обязательным только для поступающих в высшие учебные заведения.

В каждом субъекте экзамен начинается ровно в 10:00 по местному времени. 3 июля сдают географию, литературу, информатику: географию — 17 тысяч человек, литературу — 58 тысяч, информатику — 98 тысяч выпускников. Результат по данным предметам станет известен не позднее 17 июля 2020-го, пишет «Российская газета».

Рособрнадзор не стал требовать, чтобы выпускники школ сдавали единый госэкзамен в масках и перчатках, как того требуют стандартные меры эпидемиологической предосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знания школьников в недалёком будущем будут оценивать на основе так называемого цифрового следа — информации о мероприятиях, в которых ученики участвуют, а также о выполненных заданиях и творческих достижениях. Такое мнение высказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.