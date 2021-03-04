Рособрнадзор назвал шансы отмены ЕГЭ к 2030 году

https://static.news.ru/photo/fe8cf4b0-7d78-11eb-b41b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В течение девяти ближайших лет единый государственный экзамен (ЕГЭ) претерпит некоторые изменения из-за цифровизации, но отменять его пока не планируют.

Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, — цитирует ТАСС главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он обратил внимание на то, что не только в России, но и во всём мире сегодня наблюдается пик цифровой революции.

Музаев уверен, что в ближайшее десятилетие уже будет можно объективно оценивать не только знания, но и таланты детей от четвёртого класса и старше. Сейчас же его ведомство по поручению кабмина работает над различными моделями оценки абитуриентов при их зачислении в университеты.

Также глава Рособрнадзора рассказал об обсуждении такого инструмента, как «цифровая копилка», в которую будут заноситься все сведения о достижениях каждого ребёнка. Она может стать основанием для зачисления в вуз в будущем.

В России, как и в остальном мире, скоро появятся новые профессии, а некоторые станут ненужными из-за цифровизации и новых технологий, писал ранее NEWS.ru. Бизнесмен Рубен Варданян назвал топ-3 профессий будущего и «умирающие» специальности.