https://static.news.ru/photo/f880de24-5a33-11ea-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гуманитарный Институт (г.Москва)/vk.com

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела проверки Московского гуманитарного института. В результате учебное заведение временно лишено право на ведение образовательной деятельности.

Приостановка действия лицензии АНО ВО «Московский гуманитарный институт» означает запрет на ведение образовательной деятельности, сообщается на сайте Рособрнадзора. Ограничения распространяются на все структурные подразделения и филиалы учреждения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, группа депутатов Госдумы РФ разработала законопроект о новых условиях доступа к итоговым экзаменам. Документ предусматривает зачёт за собеседование по русскому языку в качестве условия допуска к ОГЭ для девятиклассников, а также зачёт за сочинение или изложение для выпускников 11-го класса в качестве допуска к ЕГЭ.