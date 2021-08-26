Рособрнадзор изменит ЕГЭ по всем предметам за два года

Рособрнадзор начнет поэтапно вносить изменения в модели единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем учебным предметам с 2022 по 2024 год. Это связано с тем, что в 2022 году школу будут заканчивать дети, которые с первого класса обучались по современным школьным стандартам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, осенью этого года будут опубликованы документы, определяющие структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ-2022. Это поможет сформировать у школьников умения и навыки в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Отмечается, что в 2022 году выпускниками школ станут ученики, которые с первого класса учились по новым школьным стандартам, ориентированным не только на знание правил, фактов или формул, но и на их практическое применение.

Акцент сделан на то, что школа должна научить ребёнка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать, — добавили в пресс-службе.

Ранее участники ЕГЭ, родители и учителя предложили ввести выбор формата экзамена (на компьютере или письменно), изменить формулировки заданий ЕГЭ по истории, а также оказывать психологическую помощь ученикам и увеличить продолжительность ЕГЭ по русскому языку. В ответ на это в ведомстве заявили, что ежегодно направляют в регионы рекомендации об оказании помощи, а стабильно высокие результаты школьников на экзамене по русскому языку свидетельствуют о достаточности времени.