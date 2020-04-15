Рособрнадзор и Минпросвещения установили сроки сдачи ОГЭ для 9 классов

https://static.news.ru/photo/1127bc92-7ef9-11ea-a93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году — она может пройти с 8 июня по 31 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства. По её данным, региональные власти смогут сами устанавливать сроки сдачи ЭГЭ в рамках периода с 8 июня по 31 июля, передаёт ТАСС.

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников девятых классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля, — сказали в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал, что решение об изменении сроков ЕГЭ может быть принято после майских праздников. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.