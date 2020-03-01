Рособрнадзор планирует использовать нейросети для выявления нарушений во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
В 2020 году планируется применение технологии «машинного зрения» на онлайн-трансляции из нескольких регионов РФ, — цитирует ТАСС пресс-службу Рособрнадзора.
Там отметили, что система по поведению человека будет определять и фиксировать возможные нарушения.
Сперва будет формироваться «подозрение на нарушение», затем система будет отклонять или подтверждать факт нарушения. Затем такие метки поступают на модерацию и проверку.
Как ранее писал NEWS.ru, обществознание стало самым популярным предметом на выбор среди выпускников российских школ в 2020 году в рамках единого государственного экзамена. На этом варианте остановились 375 тысяч человек, или 48% от общего числа.
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