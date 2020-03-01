https://static.news.ru/photo/716dc26e-5c6b-11ea-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Рособрнадзор планирует использовать нейросети для выявления нарушений во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.

В 2020 году планируется применение технологии «машинного зрения» на онлайн-трансляции из нескольких регионов РФ, — цитирует ТАСС пресс-службу Рособрнадзора.

Там отметили, что система по поведению человека будет определять и фиксировать возможные нарушения.

Сперва будет формироваться «подозрение на нарушение», затем система будет отклонять или подтверждать факт нарушения. Затем такие метки поступают на модерацию и проверку.

Как ранее писал NEWS.ru, обществознание стало самым популярным предметом на выбор среди выпускников российских школ в 2020 году в рамках единого государственного экзамена. На этом варианте остановились 375 тысяч человек, или 48% от общего числа.