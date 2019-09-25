Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила рекомендации по проведению итогового сочинения в 2019–2020 учебном году.
Ведомство разъяснило, каким образом нужно организовывать сочинение, как оценивать работу по аргументации, логике рассуждения, композиции, соответствию теме и грамотности.
Рекомендации направлены в регионы страны, а также опубликованы на сайте ведомства.
Как ранее писал News.ru, Рособрнадзор объявил о сборе предложений от выпускников, их родителей и учителей по улучшению заданий и самого процесса сдачи ЕГЭ. Такой опрос проводится ежегодно во время и после проведения госэкзамена. Это позволяет своевременно улучшать контрольно-измерительные материалы. Какие-то элементы проведения государственной итоговой аттестации нуждаются в регулярном совершенствовании.