Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Роман Абрамович неожиданно предстал перед отдыхающими в Геленджике. Его неспешная прогулка в компании губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева привлекла внимание очевидцев. Видео оказалось в Сети и вызвало интерес у пользователей.

Вечерний променад удалось заснять одному из туристов. На кадрах видно, как миллиардер в сопровождении главы региона идёт по набережной. Он выглядит вполне обычно. Примечательно, что его не сопровождает охрана. Из...