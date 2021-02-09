«Роснефть» просит взыскать с бывшего хабаровского губернатора 23 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9148ae5c-6ad7-11eb-9a5c-96000091f725_660.jpg Виктор Ишаев Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Представитель потерпевшей стороны Андрей Попов, выступая в прениях в суде, попросил удовлетворить гражданский иск «Роснефти» к бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву и Геннадию Кондратову. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Потерпевший также считает, что вина полностью доказана. В части наказания потерпевший согласен. Исковые требования прошу удовлетворить в полном объёме, взыскав солидарно с обоих 23 млн рублей, — сказал он.

Ранее, во время судебного следствия, потерпевшая сторона заявляла, что оценивает ущерб от действий Ишаева и Кондратова вдвое больше того, что заявила прокуратура — в 15 млн рублей.

Прокурор попросил удовлетворить гражданский иск частично и взыскать с фигурантов семь млн рублей.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости».

Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей. Изначально бывшего чиновника обвиняли в особо крупном мошенничестве, но позже обвинение переквалифицировали. Вместе с Ишаевым по делу проходит Геннадий Кондратов, который, по мнению следствия, выполнял поручения Ишаева и завышал закупочную цену на аренду, писал NEWS.ru.