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«Роснефть» подала в суд на журнал Forbes

17:31, 08 июня 2021
Фото: rosneftru/vk.com

Корпорация «Роснефть» подала в суд на журнал Forbes. Карточка иска размещена в системе «Электронное правосудие».

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