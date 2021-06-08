«Роснефть» подала в суд на журнал Forbes

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Нетрезвый сотрудник полиции Набережных Челнов, управляя машиной, сбил восьмилетнего ребёнка, который ехал на самокате. Об этом рассказали в местном МВД, передаёт РИА Новости.

Мужчина находился вне службы. Его опьянение было установлено медицинским освидетельствованием. По предварительным данным, он не пропустил переходящего дорогу малыша при повороте направо. Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям...