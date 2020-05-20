«Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи о Венесуэле

https://static.news.ru/photo/b45060fc-9a8a-11ea-a58e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Компания «Роснефть» решила защитить свою репутацию в судебном порядке в связи с публикацией на сайте издания РБК материала о прекращении деятельности компании в Венесуэле.

«Роснефть» выпустила заявление по этому поводу на своём сайте. Речь идёт о статье «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». Представители компании утверждают, что журналисты намерено ввели в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», исказив суть сделки по Венесуэле.

В «Роснефти» считают, что редакция РБК своим материалом создала впечатление мнимости сделки о полном отказе компании от венесуэльских активов и спровоцировала волну фейков в СМИ.

Вызвавший недовольство «Роснефти» материал рассказывает о передаче доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме Венесуэлы рязанскому ЧОП, находящемуся в собственности государственной «Росзарубежнефти». В РБК заявили , что убеждены в достоверности опубликованных сведений, основанных исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию в суде.

Как писал NEWS.ru, 15 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что корпорация полностью вышла из всех проектов в Венесуэле и прекратила всякую деятельность в южноамериканской стране.