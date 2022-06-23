«Роснефть» подала в суд на Митволя после слов о поставке солярки для ВСУ

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Олег Митволь

«Роснефть» подала в суд на бывшего главу Росприроднадзора Олега Митволя и журналиста Андрея Караулова после того, как те рассказали о поставках солярки для танков ВСУ. Иск, поданный от юристов российской нефтяной компании 17 июня, зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Москвы. Telegram-канал Baza сообщает, что «Роснефть» требует признания сведений о поставках солярки для украинской армии со стороны самарского завода «не соответствующими действительности». Однако на самой странице судебной картотеки основания исковых требований не указываются.

Они (юристы «Роснефти». — NEWS.ru) требуют признать сведения в ролике не соответствующими действительности, заведомо ложными и порочащими честь и достоинство «Роснефти», — сказано в сообщении.

Ранее в Telegram-канале Караулова появилось видео, в ходе которого Митволь описал путь, по которому с самарского завода «Роснефти» якобы идет топливо на Украину. После этого руководство российской нефтяной компании решило подать на них в суд.

Ведь солярка нужна, чтобы бронетранспортеры ВСУ поехали, откуда она приходит? Из знатного русского города Самары. Есть такой продуктопровод Самара — Западное направление (трубопровод, который идет из РФ в Европу и СНГ. — NEWS.ru). Он идет из Самары в Белоруссию через Украину в Венгрию. Соответственно, таким образом на Украину идет топливо, произведенное компанией «Роснефть», — заявил Митволь.

Ранее стало известно о задержании Митволя по делу о хищении 900 млн рублей, выделенных на строительство красноярского метро. Помощница политика подтвердила эту информацию. Позже РИА Новости сообщило, что Митволь был задержан еще 8 июня. По данным агентства, он собирался лететь на отдых в турецкую Анталию. Когда политик прибыл в аэропорт Внуково и направился к трапу, его задержали.