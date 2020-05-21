«Роснефть» объяснила сумму иска к РБК

https://static.news.ru/photo/62af44bc-9b79-11ea-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Вице-президент компании «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал иск организации к изданию РБК. Он заявил, что сумма требований в 43 млрд рублей рассчитывалась экспертами.

Аналитики рассмотрели реальную динамику рынка, передаёт «Подъём». Они изучили, как публикация информации в СМИ повлияла на рынок.

Происхождение суммы объяснить очень легко. Она посчитана экспертами на основании реальной динамики рынка. Такая трактовка, распространение этих слухов сказалось на рынке. Не было других оснований для этой динамики с точки зрения экспертов, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей за публикацию о бывшем венесуэльском проекте компании. Представители «Роснефти» утверждают, что журналисты намеренно ввели в заблуждение «общественность, представителей рынка и регуляторов», исказив суть сделки по Венесуэле.

Вызвавший недовольство «Роснефти» материал рассказывает о передаче доли в 80% в Национальном нефтяном консорциуме Венесуэлы рязанскому ЧОП, находящемуся в собственности государственной «Росзарубежнефти». В РБК отметили, что убеждены в достоверности опубликованных сведений, основанных исключительно на официальных данных, и готовы отстаивать свою позицию в суде.