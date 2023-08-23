«Роснано» все провалило»: футуролог заявил о неэффективности компании Футуролог Медведев обвинил «Роснано» в создании препятствий для развития России

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В лаборатории Центра прототипирования новых материалов на основе одностенных углеродных нанотрубок

Футуролог Данила Медведев в беседе с NEWS.ru заявил, что нанотехнологии — это потенциальная точка роста и развития России, однако компания «Роснано», заведующая этим направлением в РФ, не справляется со своими обязанностями. В итоге значительных результатов в этой сфере нет и не предвидится в ближайшем будущем, утверждает он.

Потенциальная точка роста России — это нанотехнологии. Но «Роснано» все это провалило за счет неэффективности управления и отсутствия приоритетов, — заявил Данила Медведев.

По его словам, за счет развития нанотехнологий можно добиться серьезных прорывов во многих других отраслях, в том числе в космической сфере, энергетике, промышленности, медицине.

Данила Медведев считает, что не только «Роснано» неэффективно работает с нанотехнологиями, но и многие другие компании в мире. Он добавил, что вся система не справляется с возложенными на нее задачами.

Нужно сказать, что человечество пока что «зафейлило» развитие нанотехнологий, которые должны были решить энергетические и промышленные, производственные и медицинские проблемы. Сама по себе научная инновационная система нормально не работает, и мы не получаем нормального развития технологий. И то, как устроены технологии, до сих пор очень мало кто представляет, — добавил футуролог.

Ранее в правительстве РФ обсуждали возможное расформирование «Роснано». Главная причина — убыточность компании на фоне антироссийских санкций, в связи с чем она фактически не может самостоятельно обслуживать свои обязательства.

Глава «Роснано» Сергей Куликов в свою очередь обвинил в финансовых проблемах компании ее экс-главу Анатолия Чубайса. Он даже попросил Генпрокуратуру провести проверку работы компании в годы, когда её возглавлял Чубайс: с 2010-го по 2020-й.