https://static.news.ru/photo/65a4f9ea-6772-11ea-84a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Посещение космодрома Байконур ограничено для представителей СМИ из-за осложнения эпидемиологической обстановки. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи с решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» пройдёт по графику с площадки № 31 космодрома Байконур, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что власти Казахстана решили закрыть границу с Россией из-за введённого в стране режима ЧС из-за коронавируса. Проезд на территорию Казахстана будет разрешён только тем людям, которые возвращаются в Россию, а также членам международных делегаций по приглашению МИД Казахстана.

Российские власти для профилактики коронавируса закрыли границу с Белоруссией для передвижения граждан государств.

Всего в мире коронавирус диагностирован у 163 тысяч человек, умерли 6,4 тысячи, поправились более 76 тысяч.