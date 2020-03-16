Посещение космодрома Байконур ограничено для представителей СМИ из-за осложнения эпидемиологической обстановки. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.
Ограничение посещения космодрома Байконур вводится в связи с осложнением эпидемиологической обстановки и в связи с решением властей Республики Казахстан о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Сообщается, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» пройдёт по графику с площадки № 31 космодрома Байконур,
NEWS.ru писал, что власти Казахстана решили закрыть границу с Россией из-за введённого в стране режима ЧС из-за коронавируса. Проезд на территорию Казахстана будет разрешён только тем людям, которые возвращаются в Россию, а также членам международных делегаций по приглашению МИД Казахстана.
Российские власти для профилактики коронавируса закрыли границу с Белоруссией для передвижения граждан государств.
Всего в мире коронавирус диагностирован у 163 тысяч человек, умерли 6,4 тысячи, поправились более 76 тысяч.
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