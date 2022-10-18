Роскосмос раскрыл подробности ДТП с участием космонавта Артемьева

Фото: Роскосмос

Олег Артемьев

Пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» подтвердила информацию о ДТП в подмосковном поселке Свердловский с участием космонавта Олега Артемьева и главы проектов центра подготовки космонавтов «Звездный городок» Анатолия Уронова. В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале компании, говорится, что Уронов переходил дорогу в неположенном месте, в то время когда там была плохая освещенность. Артемьев не заметил его и сбил. Именно он и вызвал врачей на место ДТП.

ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. Пострадавший Анатолий Уронов - сотрудник ЦПК - госпитализирован в Щелково с переломами. Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему, — говорится в сообщении Роскосмоса.

В компании заявили, что сотрудники Роскосмоса и центра подготовки космонавтов будут оказывать поддержку пострадавшему и членам его семьи.

Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, космонавт-испытатель 2-го класса. С Международной космической станции (МКС) Артемьев вернулся две недели назад, суммарно проведя на орбите около года.

О ДТП ранее рассказал Telegram-канал SHOT. По данным канала, вечером 17 октября Артемьев на своем Mitsubishi Pajero ехал по подмосковному поселку Свердловский, и на пешеходном переходе врезался в 63-летнего Уронова. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Как отмечает источник, в момент ДТП Уронов пересекал дорогу «в зоне действия пешеходного перехода».

Позднее в пресс-службе МВД по Московской области подтвердили NEWS.ru информацию о ДТП с участием космонавта Артемьева и Уронова. Отмечается, что сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Петроградском районе Санкт-Петербурга мотоциклист сбил пятерых пешеходов. Он не успел среагировать на перестраивающиеся автомобили и столкнулся с внедорожником Land Rover, после чего врезался в пешеходов. Пятеро людей получили травмы различной степени тяжести.