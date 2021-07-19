Роскосмос прекратит контролировать соцсети космонавтов

Роскосмос отойдёт от практики предварительной проверки записей в блогах космонавтов. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет «Интерфакс».

Мы сегодня договорились, что мы со стороны Роскосмоса убираем фильтр контроля информации, которая идёт от космонавтов, — цитирует его агентство.

Рогoзин добавил, что «картинка, которая вырывается наружу, она такая квaзигероическая, при этом сусальная, настолько пресноводная», что «аж противно на неё смотреть». По его словам, в компании хотят показать, как обстоят дела на самом деле.

Теперь космонавты сами определят рамки того, что нужно рассказывать населению, отметил Рогозин. Таким образом ведомство надеется даже опередить конкурентов в этой сфере.

Как сообщалось ранее, в Роскосмосе отвергли заявление космонавта Сергея Крикалёва, утверждавшего, что его уволили с должности исполнительного директора госкорпорации из-за критики съёмок фильма на МКС. Он был последним космонавтом в руководстве госкорпорации.