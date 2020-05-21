Роскосмос предложил россиянам отправить свои фото на МКС

https://static.news.ru/photo/11e35300-9b9e-11ea-af2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Госкорпорация «Роскосмос» предложила россиянам, которые работают волонтёрами во время пандемии COVID-19, отправить фотографию на Международную космическую станцию (МКС).

Роскосмос призвал публиковать фотографии, сделанные во время волонтёрской работы, в соцсети Instagram или во «ВКонтакте». Снимок нужно разместить до 30 мая с хештегами #МыВместеКосмос и #МыВместе, сопроводив словами поддержки окружающим или рассказом о мечтах.

Работы соберут в единый коллаж, распечатают и в июле отправят на МКС, а после орбитального путешествия передадут в главный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Три самых креативных участника получат призы, — сообщает «Ридус».

Как писал NEWS.ru, до конца мая почти все жители России смогут увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.