Роскосмос предложил россиянам отправить свои фото на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» предложила россиянам, которые работают волонтёрами во время пандемии COVID-19, отправить фотографию на Международную космическую станцию (МКС).
Роскосмос призвал публиковать фотографии, сделанные во время волонтёрской работы, в соцсети Instagram или во «ВКонтакте». Снимок нужно разместить до 30 мая с хештегами #МыВместеКосмос и #МыВместе, сопроводив словами поддержки окружающим или рассказом о мечтах.
Работы соберут в единый коллаж, распечатают и в июле отправят на МКС, а после орбитального путешествия передадут в главный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Три самых креативных участника получат призы, — сообщает «Ридус».
Как писал NEWS.ru, до конца мая почти все жители России смогут увидеть невооружённым глазом Международную космическую станцию.