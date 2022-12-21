«Роскосмос» построит на инвестиции два завода по выпуску спутников

Фото: NASA/via Globallookpress.com

«Роскосмос» планирует построить два новых заводов по выпуску спутников, сообщил глава корпорации Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости». По его словам, финансировать оба проекта будут за счет инвестиций от продаж облигаций сроком на 15-20 лет, выпускаемых финансовой структурой госкорпорации.

Их разместят на российских биржах среди уполномоченных банков и частных инвесторов объемом до 50 миллиардов рублей. Выплата купонного дохода будет происходить каждый 181 день.

Полученные средства станут основой для строительства двух серийных заводов для выпуска спутников, рассказал Борисов. Они могут расположиться в Красноярске и Подмосковье, к строительству планируется привлечь частные компании.

Ранее Борисов заявил, что американские коллеги российских космонавтов на МКС протянули им руку помощи в ситуации с кораблем «Союз МС-22», у которого поврежден радиатор внешней системы терморегулирования. Как он заявил во время переговоров, трансляцию которых ведет NASA, экипаж МКС подает всему миру пример того, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях, и у него следует поучиться в том числе и политикам во всем мире.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

Ранее специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека. Отмечается, что место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланным экипажем МКС.