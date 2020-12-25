Роскосмос подал в суд на производителя ракет «Союз»

https://static.news.ru/photo/7429688c-4676-11eb-bc77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Госкорпорация «Роскосмос» подала в суд иск о взыскании 4,7 млрд рублей с самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», производящего ракеты-носители «Союз», говорится в сообщении Арбитражного суда Москвы.

Как сообщает РИА Новости, причина требований Роскосмоса пока неизвестна, так как суд только зарегистрировал обращение, но не рассматривал иск. Материалы суда в данный момент не содержат исковых требований.

Напомним, РКЦ «Прогресс» кроме ракет «Союз» производит перспективные носители «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжёлые ракеты.

Как сообщал NEWS.ru, ранее генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос планирует отправить новый аппарат на Луну осенью 2021 года.

Он также сообщил, что первые пилотируемые миссии РФ на Луну осуществят с помощью нескольких стартов ракет-носителей семейства «Ангара», а не на сверхтяжёлом «Енисее».