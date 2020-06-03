Роскосмос отказался передать Рогозину абонемент в батутный центр

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Пресс-служба Роскосмоса отвергла предложение управляющего сети батутных центров Дмитрия Сободарёва подарить абонемент главе госкорпорации Дмитрию Рогозину.

Рекомендуем направить весь свой благородный пыл на обучение детей из детских домов. Хотя бы польза будет от этого порыва. И потом рассказать о результатах в радиопрограмме, — цитирует сообщение госкорпорации РИА Новости.

В издании уточнили, что Сободарёв предложил Рогозину подарок, комментируя в эфире радио «Говорит Москва» успешный запуск американского корабля Crew Dragon к Международной космической станции, ознаменовавший конец девятилетней российской монополии на пилотируемые полёты.

Как писал NEWS.ru, владелец частной космической компании SpaceX миллиардер Илон Маск после успешного запуска вспомнил старую угрозу Рогозина «отправлять американцев в космос на батуте» в ответ на санкции 2014 года. По словам Маска, успех Crew Dragon в мае 2020 года показал, что «батут работает».