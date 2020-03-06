Роскосмос вводит ограничения на выезд своих сотрудников за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.
В госкорпорации руководствовались постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта,— цитирует его РИА Новости.
Сами ограничительные меры в госкорпорации вводятся 10 марта. Отмечается, что в случае поездки за границу после возвращения сотрудник должен будет пройти карантин сроком до 14 дней.
Сотрудники Роскосмоса работают в Казахстане, на островах Тихого океана, в США и Китае. Кроме того, у них происходят регулярные встречи с зарубежными коллегами.
Ранее NEWS.ru писал, что первый случай коронавируса выявлен в офисах Евросоюза в Брюсселе. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат.