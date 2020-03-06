https://static.news.ru/photo/20df999c-5fe2-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Роскосмос вводит ограничения на выезд своих сотрудников за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко.

В госкорпорации руководствовались постановлением Главного государственного санитарного врача от 2 марта, — цитирует его РИА Новости.

Сами ограничительные меры в госкорпорации вводятся 10 марта. Отмечается, что в случае поездки за границу после возвращения сотрудник должен будет пройти карантин сроком до 14 дней.

Сотрудники Роскосмоса работают в Казахстане, на островах Тихого океана, в США и Китае. Кроме того, у них происходят регулярные встречи с зарубежными коллегами.

Ранее NEWS.ru писал, что первый случай коронавируса выявлен в офисах Евросоюза в Брюсселе. Европейское оборонное агентство (EDA) подтвердило, что тест на инфекцию у одного из его сотрудников дал положительный результат.