Роскосмос назначил нового гендиректора Центра Хруничева Роскосмос назначил Денискина новым гендиректором Центра Хруничева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дениса Денискина назначили новым гендиректором в Центре Хруничева, сообщила пресс-служба Роскосмоса. В корпорации уточнили, что до Денискина пост занимал Алексей Варочко.

Наблюдательный совет госкорпорации «Роскосмос» согласовал освобождение Алексея Варочко от должности генерального директора АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» и назначение вместо него первого заместителя генерального директора по производству и научно-исследовательской работе Центра Хруничева Дениса Денискина, — говорится в заявлении.

Новый глава Центра Хруничева, специалисты которого создали ракеты тяжелого класса «Протон» и носители «Ангара», родился в 1984 году. Окончил МГТУ имени Баумана по специальности «приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации», является кандидатом технических наук.

Тем временем известно, что новым заместителем главы Роскосмоса станет Борис Глазков, являющийся старшим вице-президентом по инновационному развитию ПАО «Ростелеком». Назначение уже согласовано наблюдательным советом компании. Глазков родился в 1981 году и является выпускником Московского авиационного института со специальностью «прикладная математика».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что по поводу завершения эксплуатации Международной космической станции есть разные идеи. Слова прозвучали в ходе визита российского лидера в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где он осмотрел общежитие, поговорил со студентами и провел совещание по вопросам развития космической деятельности.