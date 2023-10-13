Роскосмос хочет использовать блокчейн в космосе Forbes: Роскосмос планирует использовать блокчейн в космосе

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Роскосмос рассматривает возможность применения блокчейна в космосе, сообщает Forbes. По словам главы департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Сергея Прохорова, технология может быть использована на Международной космической станции для верификации передачи данных на Землю. Он считает, что у данной инициативы есть значительные перспективы применения в различных отраслях.

В настоящее время ведутся активные работы по апробации технологии на МКС, — подчеркнул Прохоров.

По его словам, в проекте уже участвует Научно-исследовательский институт «Спецвузавтоматика» из Ростова-на-Дону, который выступает в качестве инициативного разработчика программного обеспечения. Представитель Роскосмоса подчеркнул, что применение блокчейна повышает прозрачность деловых процессов, а также улучшает безопасность данных и снижает затраты на различные транзакции.

Также Прохоров сообщил, что корпорация хочет применить результаты исследования блокчейна на МКС в федеральном проекте по созданию спутниковой группировки «Сфера». По его словам, разработка системы начнется, как только будут готовы анализы и соответствующие обоснования.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что проведение исследований на борту МКС было успешно согласовано. По его словам, вопрос обсуждался с иностранными партнерами. Исследования согласованы до 2030 года.