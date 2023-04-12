«Роскошный день»: синоптик радует москвичей прогнозом на 12 апреля Метеоролог Шувалов: 12 апреля воздух прогреется почти до 20 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

12 апреля будет самый теплый солнечный день на неделе в Москве, столбики термометров поднимутся почти до 20 градусов тепла днем, заявил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов. Осадков в этот день не ожидается, добавил он.

Это будет самый теплый, солнечный день на неделе, температура почти до 20 градусов тепла днем, без осадков. <...> Можно сказать, погода забежала на три недели вперед, — сказал он.

Ночью температура будет плюсовая, до +6 градусов. Ветер будет слабый, давление 748–755 мм р/с, вблизи нормы и без существенного влияния на состояние людей, указал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается потепление до 16–18 градусов тепла. Он отметил, что такая погода соответствует майским нормам.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пасхальное воскресенье, 16 апреля, москвичей ожидает теплая и солнечная погода. По его словам, столбики термометров могут подняться до отметки в 13 градусов тепла. В течение недели дневная температура будет доходить до +18 градусов.