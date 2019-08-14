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Росконтроль протестировал куриный шашлык брендов «Мираторг», «Петелинка», «Д», «Карусель», «Троекурово», «О'Кей» и Selgros. Большая часть образцов попала в чёрный список.

Шашлыки «Петелинка» и «Мираторг» были признаны самыми качественными. Эксперты отметили, что первый на 97% состоит из кусочков мяса и отличается наименьшей долей соединительной ткани и маринада. В качестве преимуществ второго были названы наименьший разброс по массе кусочков и низкая цена.

Продукция остальных брендов оказалась не соответствующей требованиям безопасности. В них были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, листерии и сальмонеллы. Шашлыки «О’Кей» и Selgros в сыром виде имели неприятный запах, а в готовом виде — посторонний привкус, сообщает Life .

В ведомстве отметили , что эксперты уже неоднократно выявляли в полуфабрикатах из мяса и мяса птицы патогенные микроорганизмы, которые могут вызвать тяжёлые заболевания, а в отельных случаях привести к летальному исходу.

Ранее News.ru писал, что эксперты Роскачества рекомендовали при выборе шашлыка в магазине обращать внимание на категорию продукта. По их словам, продукция категорий «А» и «Б» наименее жирная.