https://static.news.ru/photo/907c3098-36a8-11ea-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Росконтроля протестировали популярные марки питьевого йогурта. Качество продукта оценивалось по соответствию требованиям безопасности по микробиологическим и физико-химическим показателям, отсутствию немолочного жира, консервантов, крахмала и каррагинана, а также стоимости за 1 кг.

Для экспертизы были закуплены йогурты со вкусом персика торговых марок «Слобода», «Вкуснотеево», «Эковакино», «ЭкоНива», «Агуша», «ФрутоНяня» и «Арсеньевская ферма».

Возглавил рейтинг йогурт с персиком «Агуша». Второе и третье место с небольшой разницей заняли йогурты с персиком «Слобода» и «ФрутоНяня». Четвёртое место у йогурта «Вкуснотеево». Все указанные продукты соответствуют требованиям безопасности, содержание в них живых молочнокислых бактерий соответствует стандарту, сообщили в Росконтроле.

К биойогурту «Эковакино» у экспертов возникли существенные замечания по органолептическим показателям. У него был выявлен посторонний привкус окисленного жира.

Два образца, «ЭкоНива» и «Арсеньевская ферма», не прошли тест на безопасность. В «ЭкоНиве» обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а йогурт «Арсеньевская ферма» не соответствует требованиям безопасности по содержанию дрожжей (их в 13 раз больше максимального допустимого значения). По итогам проверки они добавлены в чёрный список Росконтроля.

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