https://static.news.ru/photo/f6a227d8-4e40-11ea-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Росконтроль проверил домашний фарш из свинины и говядины, продающийся в магазинах страны. Контрольные партии покупали в супермаркетах торговых сетей. На стол к специалистам попала продукция из «Ашана», «Перекрёстка», «Карусели», «Азбуки вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ».

Исследование показало, что большинство образцов содержит следы антибиотиков. Товары из «Карусели» и «О'кей» нарушили предельно допустимый уровень обсеменённости мезофильной микрофлорой в несколько раз, говорится на официальном сайте ведомства.

Фарш из магазинов «О'кей» и «Мясновъ» заражён кишечной палочкой, а из «Азбуки вкуса» — листериями. В результате эксперты не рекомендовали ни один бренд к покупке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росконтроль провёл исследование куриного филе популярных марок и назвал самые безопасные образцы, не накачанные антибиотиками. В проверке участвовали шесть брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

Проведя анализ, специалисты нашли признаки обработки мяса растворами солей пищевых кислот в филе марок «Ржевское подворье», «Латифа халяль» и «Каждый день». Подобные растворы используют для увеличения мяса птицы. Кроме того, первый образец оказался заражён листериями, которые могут спровоцировать опасное заболевание.