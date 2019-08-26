https://static.news.ru/photo/5760332c-c8a8-11e9-af11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Naijie/XinHua/Global Look Press

Специалисты Росконтроля проверили качество чернослива, представленного в российских магазинах.

В исследовании приняли участие такие марки, как Natur Foods, «Каждый день», «Дары природы», Billa, «Маркет», «ВкусВилл» и «ФруктОрешки». Стоимость их продукции составляет от 250 до 1105 рублей за килограмм.

Эксперты проанализировали физико-химические показатели сухофруктов, в том числе массовую долю влаги и расхождение с заявленной пищевой ценностью, а также проверили товар на содержание плесени, патогенных микробов и токсичных соединений.

Выяснилось, что во всех исследованных образцах, кроме продукции «ВкусВилл», находится консервант аскорбиновая кислота. Однако практически все производители указали это на этикетке.

Информация о консерванте, который содержится в черносливе в довольно большой концентрации, скрыл лишь «ФруктОрешки». За это специалисты добавили производителя в чёрный список.

Бренд «Каждый день» также не смог успешно пройти проверку из-за того, что сведения о возможном наличии диоксида серы, который обнаружили в его составе, не были отражены на упаковке.

По итогам исследования пять продуктов прошли тестирование и могут быть рекомендованы к покупке — это Natur Foods, «Дары природы», Billa, «Маркет» и «ВкусВилл».

Ранее News.ru писал, что эксперты Росконтроля в рамках нового исследования выяснили, какой кетчуп соответствует заявленной категории. В исследовании приняли участие семь брендов кетчупа: Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов», «365 дней». Все они были закуплены в обычных продуктовых магазинах.