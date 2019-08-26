Специалисты Росконтроля проверили качество чернослива, представленного в российских магазинах.
В исследовании приняли участие такие марки, как Natur Foods, «Каждый день», «Дары природы», Billa, «Маркет», «ВкусВилл» и «ФруктОрешки». Стоимость их продукции составляет от 250 до 1105 рублей за килограмм.
Эксперты проанализировали физико-химические показатели сухофруктов, в том числе массовую долю влаги и расхождение с заявленной пищевой ценностью, а также проверили товар на содержание плесени, патогенных микробов и токсичных соединений.
Выяснилось, что во всех исследованных образцах, кроме продукции «ВкусВилл», находится консервант аскорбиновая кислота. Однако практически все производители указали это на этикетке.
Информация о консерванте, который содержится в черносливе в довольно большой концентрации, скрыл лишь «ФруктОрешки». За это специалисты добавили производителя в чёрный список.
Бренд «Каждый день» также не смог успешно пройти проверку из-за того, что сведения о возможном наличии диоксида серы, который обнаружили в его составе, не были отражены на упаковке.
Ранее News.ru писал, что эксперты Росконтроля в рамках нового исследования выяснили, какой кетчуп соответствует заявленной категории. В исследовании приняли участие семь брендов кетчупа: Mr.Ricco, «О`кей», «Махеевъ», «Каждый день», «Моя семья», «Капитан припасов», «365 дней». Все они были закуплены в обычных продуктовых магазинах.