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Специалисты Росконтроля исследовали буженину семи торговых брендов: «Ремит», «Мясницкий ряд», «Ближние горки», «Каждый день», «Мясной дом Бородина», «Папа может / Останкино» и «Рублёвский». В результате, к запечённой свинине «Мясницкий ряд» и «Каждый день» у экспертов возникли претензии.

Почти все протестированные образцы с честью выдержали проверку на безопасность. Только один вызвал нарекания: в буженине «Мясницкий ряд» показатель общей обсеменённости мезофильной микрофлорой превышает максимально допустимое значение в 1,6 раз, — сообщили в Росконтроле.

В буженине «Каждый день» специалисты выявили присутствие консерванта сорбиновой кислоты, которого не должно быть. Все остальные образцы эксперты Росконтроля рекомендовали к покупке, а буженина «Мясной дом Бородина» по результатам проверки получила наивысшую оценку.

Как писал NEWS.ru, эксперты Росконтроля исследовали ядра орехов миндаля в упаковке пяти популярных брендов: «Дары природы», Nature Foods, Globus, Fine Life и Aro. В итоге продукция двух последних марок была забракована из-за наличия плесени, остальные соответствовали требованиям безопасности по всем показателям. По органолептическим показателям проверку прошли все образцы миндаля. Ядра были неповреждённые и без лишней влаги. Лишь у бренда Aro выявили небольшой процент недоразвитых, усохших ядер. В миндале этой марки также содержание жира оказалось на 20% меньше заявленного.