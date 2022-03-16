Роскомнадзор заблокировал в России сайт BBC News

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В Томской области по статье о «распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» заведены два уголовных дела. В преступлении подозреваются жительница Северска и мужчина из Томска. Они публиковали информацию о спецоперации на Украине в Интернете, сообщает управление Следственного комитета по региону.

По предварительным данным СК, жительница Северска в период с 4 по 15 марта 2022 года разместила в одном из мессенджеров под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об использовании Вооружённых...