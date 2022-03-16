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Роскомнадзор заблокировал в России сайт BBC News

19:17, 16 марта 2022
Роскомнадзор заблокировал в России сайт BBC News Фото: Thomas Trutschel/photothek via/Global Look Press
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Роскомнадзор заблокировал на территории РФ официальный сайт Британской радиовещательной корпорации (ВВС). Согласно данным универсального сервиса ведомства по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ полностью ограничили не только к bbc.com, но и к BBC News.

Остановка работы ресурсов произошла на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля. Ведомство заблокировало также подразделение зарубежной компании, которое занимается сбором и трансляцией новостей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Роскомнадзора лишь началом ответных санкций России на западные рестрикции.

Думаю, это только начало ответных действий на развязанную Западом информационную войну в отношении России, — написала она в Telegram-канале.

Ранее Роскомнадзор заблокировал портал TJournal. Причиной стал новый закон о распространении фейков о военной спецоперации на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте издания, отмечается, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры. 

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