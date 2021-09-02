Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор принял решение о блокировке ещё шести VPN-сервисов, позволяющих обходить доступ к ряду ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт о сервисах Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Решение об их блокировке было принято в соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, которые были утверждены Правительством России в 2020 году.

В Роскомнадзоре отметили, что с использованием сервисов для обхода блокировок сохраняется доступ к информации и ресурсам, запрещённым российским законодательством, создаёт условия для незаконной деятельности. В частности, распространения наркотиков, экстремизма, детской порнографии.

В ведомстве также добавили , что для обеспечения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих законы и использующих VPN-сервисы в технологических целях, созданы «белые списки» для предотвращения их блокировки.

В середине июня под блокировку попали сервисы VyprVPN и Opera VPN. В Роскомнадзоре пояснили, что такое решение было принято «в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному и иному запрещённому контенту».