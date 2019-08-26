https://static.news.ru/photo/9dfddd6c-c7f3-11e9-975c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Роскомнадзор заблокировал сайт организации «Страховой и консалтинговый брокер СКБ», которая реализовывала фальшивые страховые сертификаты для автомобилистов «зелёная карта». Информацию об этом распространил Российский союз автостраховщиков (РСА).

Соответствующее решение надзорное ведомство приняло в связи с тем, что информация на сайте нарушала нормы закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», передаёт « Интерфакс ».

В случае приобретения фальшивых страховых сертификатов «зелёная карта» обязанность по страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства будет считаться неисполненной, — говорится в пресс-релизе РСА.

Владельцы фальшивых «зелёных карт», кроме этого, могут подвергнуться санкциям со стороны компетентных органов иностранных государств, поддельный документ может быть изъят пограничными органами с запретом въезда на территорию зарубежной страны.

Также водителю потребуется оформить местный полис ОСАГО, а правоохранительными органами может быть взыскан штраф либо другие санкции. В случае ДТП за рубежом владельцев поддельных документов обяжут в полном объёме возместить ущерб, предупредили в РСА.

Как писал News.ru, ряд крупных страховых компаний ожидают, что тренд первого полугодия 2019 года на снижение средней цены по ОСАГО сохранится. Базовый тариф для физических лиц в Москве и Московской области уже снизили на 3% (с 4118 до 3990 рублей) в компании ВСК, которая занимает четвёртое место на рынке автострахования.