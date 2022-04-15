18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт Международного французского радио

16:23, 15 апреля 2022
Роскомнадзор заблокировал сайт Международного французского радио Международное французское радио Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сайт Международного французского радио (RFI) больше не доступен российским пользователям из-за блокировки Роскомнадзором, сообщили в редакции российской версии. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к одной из статей, в которой цитируется репортаж спецкора Le Figaro из Киева, рассказывающий о «жертвах насилия со стороны российских военных».

В России заблокировали доступ к сайту Radio France Internationale. Основанием для блокировки стало требование Генпрокуратуры от 12 апреля. Решение о блокировке было принято Роскомнадзором 15 апреля,говорится в публикации.

Несмотря на требование Генпрокуратуры от 12 апреля ограничить доступ к одной из статей, Роскомнадзор принял решение о блокировке всего домена RFI как на русском, так и на других языках. На сайте RFI пояснили, что блокировка произошла по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

15 апреля РКН заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times. По данным издания, блокировка также произошла по требованию Генпрокуратуры за статью, дискредитирующую российских военных. В материале, ставшем камнем преткновения, говорилось якобы об отказе сотрудников российского спецназа участвовать в специальной операции на территории Украины.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео