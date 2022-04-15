Роскомнадзор заблокировал сайт Международного французского радио

Сайт Международного французского радио (RFI) больше не доступен российским пользователям из-за блокировки Роскомнадзором, сообщили в редакции российской версии. Основанием для такого решения стало требование Генпрокуратуры заблокировать доступ к одной из статей, в которой цитируется репортаж спецкора Le Figaro из Киева, рассказывающий о «жертвах насилия со стороны российских военных».

В России заблокировали доступ к сайту Radio France Internationale. Основанием для блокировки стало требование Генпрокуратуры от 12 апреля. Решение о блокировке было принято Роскомнадзором 15 апреля, — говорится в публикации.

Несмотря на требование Генпрокуратуры от 12 апреля ограничить доступ к одной из статей, Роскомнадзор принял решение о блокировке всего домена RFI как на русском, так и на других языках. На сайте RFI пояснили, что блокировка произошла по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

15 апреля РКН заблокировал русскоязычный сайт The Moscow Times. По данным издания, блокировка также произошла по требованию Генпрокуратуры за статью, дискредитирующую российских военных. В материале, ставшем камнем преткновения, говорилось якобы об отказе сотрудников российского спецназа участвовать в специальной операции на территории Украины.