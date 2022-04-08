Роскомнадзор заблокировал сайт «Холода»

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Холод», об этом медиа сообщило 9 апреля в своём Telegram-канале. По данным издания, РКН потребовал заблокировать доступ к сайту на основании закона о дискредитации российских военных. По словам главного редактора «Холода» Таисии Бекбулатовой, 9 апреля редакция получила третье предупреждение от Роскомнадзора.

При этом за последние недели «Холод» получил два предупреждения от Роскомнадзора с угрозой заблокировать сайт, если издание не удалит два материала про военную операцию на Украине. «Холод» эти статьи в итоге не удалил. В третьем предупреждении речь также идёт о тексте про спецоперацию. Журналисты сообщили, что Роскомнадзор потребовал, чтобы редакция «Холода» удалила материалы про спецоперацию со всего сайта.

Делать мы этого, конечно, не будем. Мы не собираемся подчиняться цензуре, — сказали в «Холоде», добавив, что команда издания намерена продолжить рассказывать о событиях в России и на Украине даже в заблокированном виде.

9 апреля Роскомнадзор также заблокировал сайт журнала «Дискурс». Редакция издания отметила, что не получала уведомлений от Роскомнадзора, и точные причины блокировки неизвестны.

C начала военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал несколько российских СМИ. Под блокировку, в частности, попали издания The Village и TJournal. Причиной стал новый закон о дискредитации российских военных.

Кроме того, РКН заблокировал несколько иностранных СМИ. Среди них «9 канал» и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента).