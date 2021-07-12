Роскомнадзор заблокировал сайт Ходорковского о выборах

На территории России заблокировали сайт предпринимателя Михаила Ходороковского с информацией о кандидатах на выборы в Государственную думу. Решение было принято на основании требования Генпрокуратуры, сообщается на сайте Роскомнадзора.

Портал внесли в реестр, так как власти усмотрели на нём призывы к массовым беспорядкам или осуществлению экстремистской деятельности или материалы организации, которую в России признали нежелательной. Точные причины внесения в список не называются.

blocklist.rkn.gov.ru

На заблокированном сайте содержался список всех кандидатов в Госдуму с указанием их позиции о возможном пятом сроке президента Владимира Путина на этом посту.

4 августа Роскомнадзор заблокировал издания «Открытые медиа», «МБХ медиа» и «Правозащиту Открытки». При этом редакции уведомлений о блокировке от регулятора или Генпрокуратуры заранее не присылали. Днём в среду на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию. Однако в них не уточняется, какие именно материалы нужно удалить, рассказали в редакции.

Позднее стало известно, что власти считают их связанными с британской НПО Open Russia Civic Movement, которая признана ими нежелательной организацией. После этого проекты заявили о прекращении своей работы для сохранения безопасности сотрудников.

Ходорковский владел «МБХ медиа», а «Открытые медиа» получили грант от его проекта. После этого Ходорковский заявил, что продолжит противостоять действующей власти после закрытия связанных с ним проектов.