Роскомнадзор заблокировал сайт центра «Досье» Ходорковского

Роскомнадзор выполнил требование Таганского районного суда Москвы и заблокировал сайт центра расследований «Досье». Об этом говорится в Telegram-канале проекта.

Кроме того, Генеральная прокуратура внесла в реестр запрещённых сайтов страницу «Дело Шестуна» из доклада «Лубянская Федерация», который публиковал центр.

В «Досье» отметили , что не получали уведомлений или требований от властей и не знают формальных причин блокировки. При этом там напомнили, что публиковали расследования о сотрудниках ФСБ, представителях высших эшелонов власти и чиновников, «а они — злопамятные ребята».

В справке о деле [бывшего главы Серпуховского района Александра] Шестуна мы опубликовали эксклюзивные моменты из разговоров генерала ФСБ Ивана Ткачёва, так что нетрудно предположить, что обидеться мог именно он, — подчёркивается в сообщении.

В центре считают, что блокировка никак не отразится на работе сайта, потому что, как там надеются, «в 2021 году все россияне уже разобрались, как пользоваться VPN».

Центр «Досье» — проект предпринимателя Михаила Ходорковского, который проводит расследования о чиновниках и спецслужбах России.

Также 30 июля Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net. Его основатель Владимир Осечкин считает, что это «очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и обо всём том, что ожидает их в российских страшных тюрьмах». Он полагает, что случившееся стало следствием противодействия со стороны «коррупционеров и садистов», которым не нравятся расследования и разоблачения со стороны правозащитников.

Шестуна обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Бывшего чиновника приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Оглашение 500-страничного приговора заняло у судьи неделю.