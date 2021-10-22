Роскомнадзор заблокировал предвыборный сайт Путина

Роскомнадзор заблокировал домен путин2018.рф, на котором во время предвыборной кампании 2018 года находился сайт кандидата в президенты Владимира Путина, следует из данных регулятора. Однако, по данным Whois, в сентябре 2021 года по этому адресу располагалось онлайн-казино.

Основанием для блокировки домена стало решение Федеральной налоговой службы, по которому блокируются нелегальные букмекеры и онлайн-казино. При этом, по информации «Роскомсвободы», впервые домен заблокировали 5 октября 2021 года.

rkn.gov.ru

Срок регистрации домена истёк в декабре 2020 года, а снова его зарегистрировали только в сентябре 2021 года.

Ранее глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что государство должно оградить россиян от опасностей в Интернете, в частности от распространения данных, мошенничества и посягательств на несовершеннолетних. Он отметил, что в связи с регулярными атаками на важнейшие мировые ИКТ-структуры интернет-платформы нуждаются в ещё большей «технологичности и проактивности», чтобы обеспечить безопасность пользователей.