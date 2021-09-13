Роскомнадзор заблокировал порносайт из учебника английского

Сайт с порнографическим содержанием, ссылку на который нашли в учебнике по английскому для шестого класса, заблокировал Роскомнадзор. Причиной стало решение суда, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

Первомайский районный суд Мурманска принял соответствующее решение ещё 2 сентября. При этом, по сведениям «Роскомсвободы», впервые РКН заблокировал этот ресурс только 13 сентября, когда информация о сайте распространилась в СМИ.

eais.rkn.gov.ru

Родители обнаружили в учебнике по английскому языку для шестого класса Spotlight ссылку, ведущую на сайт с порнографическим контентом. Адрес встречается в изданиях 2008, 2014 и 2021 годов.

Ссылка ведёт на сайт с двумя порнографическими изображениями, рассказом «Лучший телефонный номер кукол для секса» и видеозаписью, где мужчина и женщина танцуют сальсу. Сайт сменил собственника в 2021 году, а в 2001 году он был посвящён конференции ЛГБТ-спортсменов в американском Бостоне.

Примечательно, что учебник неоднократно проходил государственную экспертизу, а также проверку в негосударственных организациях.

После появления этой информации в издательстве «Просвещение», которое издаёт учебник, сообщили, что книгу временно перестанут издавать. Компания также обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать на территории РФ указанный в иллюстрации ресурс.