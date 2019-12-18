https://static.news.ru/photo/109540f6-21a7-11ea-b5be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm за размещение нарушающего авторские права контента.

Как сообщает «Интерфакс», американский концерн Warner Bros. Entertainment обратился с иском о защите авторских прав в Мосгорсуд. Поводом стало размещение на LostFilm и ряде других сайтов сериала Supergirl. Суд вынес решение о блокировке провинившихся ресурсов, исполненное Роскомнадзором на основании федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

LostFilm существует с 2005 года. Ресурс, в отличие от других торрент-трекеров, выпускал сериалы с собственной озвучкой.

Как ранее передавал NEWS.ru, по решению суда в России был заблокирован доступ к страницам с трансляциями матчей Английской футбольной премьер-лиги. Среди попавших под блокировку ресурсов оказался сайт телеканала «Матч ТВ».