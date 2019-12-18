Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-трекеру LostFilm за размещение нарушающего авторские права контента.
Как
LostFilm существует с 2005 года. Ресурс, в отличие от других торрент-трекеров, выпускал сериалы с собственной озвучкой.
Как ранее передавал NEWS.ru, по решению суда в России был заблокирован доступ к страницам с трансляциями матчей Английской футбольной премьер-лиги. Среди попавших под блокировку ресурсов оказался сайт телеканала «Матч ТВ».
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