Роскомнадзор заблокировал интернет-издание TJ из-за фейков о спецоперации

По запросу Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор заблокировал портал TJournal в связи с распространением фейков о военной спецоперации на Украине. В заявлении, опубликованном на сайте издания, отмечается, что надзорный орган прислал TJ письмо, в котором сообщил об ограничении доступа к сайту по требованию Генпрокуратуры от 27 февраля.

Ведомство сообщило, что в материалах TJ нашли фейки о действиях Вооружённых сил РФ на Украине, а также о потерях обеих сторон, — заявили представители TJ.

При этом, по их словам, они не знают, какие именно посты вызвали соответствующую реакцию прокуратуры.

Портал также поделился текстом письма Роскомнадзора, в котором указывается, что причиной блокировки стали публикации о недостоверных многочисленных потерях среди военных РФ и мирного населения Украины, а также фейковые новости об ударах ВС РФ по гражданской инфраструктуре.

В конце сообщения TJournal выложил снимок экрана сервиса GlobalCheck, доказывающий, что портал полностью заблокирован на территории России у операторов связи.

Это не первая трудность, с которой сталкивается издание за последнее время: его сайт был также заблокирован в Белоруссии 10 февраля. Данное решение приняло Министерство информации страны после того, как 9 февраля внесло TJ в «запрещённый» список.

Позже ведомство назвало причину блокировки: пресс-служба Мининформации республики ограничила доступ к сайту из-за размещения на нём материалов, признанных судом экстремистскими.