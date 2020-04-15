Роскомнадзор заблокировал фейки о продаже пропусков в столице

https://static.news.ru/photo/e44ed410-7f09-11ea-82b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ложная информация на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве заблокирована Роскомнадзором.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По её данным, требование заблокировать ресурсы с фейками об изготовлении пропусков и справок на время режима повышенной готовности для передвижения по Москве и Подмосковью.

В настоящее время противоправная информация на них недоступна, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценивать функциональность пропускного режима в Москве на основе первого дня преждевременно, и выразил надежду, что система ещё покажет свою эффективность. Песков также подчеркнул, что власти столицы были вынуждены ввести пропуска из-за недисциплинированности горожан.